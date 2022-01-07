В Анапе потеплеет до плюс 19

7 янв. 18:11

Первая рабочая неделя года в Краснодарском крае начнется с теплой погоды. Об этом сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Холодный фронт отступит 9 января. "10 января власть над погодой перейдет к теплому сектору циклонического вихря с характерными ему осадками в виде дождя, порывами ветра, а также значительным повышением температуры воздуха", - отмечают синоптики.

Сильных дождей не ожидается. На большей части края потеплеет до плюс 12 градусов, в южных районах прогнозируется до плюс 14. Теплее всего будет на Черноморском побережье, где потеплеет до плюс 16, а на участке от Анапы до Геленджика воздух прогреется до 19 градусов тепла.

В последние дни в регионе ощущается весна. Вода в Черном море прогрелась до плюс 12. На фоне теплой погоды на месяц раньше зацвели подснежники, мимоза и другие местные растения.