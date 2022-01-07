Племянника Назарбаева не задерживали в Казахстане

7 янв. 17:57

Сообщения о якобы задержании Самата Абиша - первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности Казахстана, племянника первого президента Нурсултана Назарбаева, не соответствуют действительности.

Изначально такую новость распространило издание Orda.kz, ссылаясь на собственный источник.

Однако вскоре его главный редактор Гульнара Бажкенова распространила заявление, в которого опровергла факт задержания Абиша, пояснив, что информация не нашла подтверждения.

"Извините, мы работаем в чрезвычайных обстоятельствах и наша единственная задача - информировать своих читателей. Просим понять", - пояснила она.