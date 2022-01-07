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Мухтар Аблязов заявил, что руководит протестами в Казахстане

Polisia.kz

Глава запрещенного в Казахстане оппозиционного объединения "Демократический выбор Казахстана", бывший министр экономики Мухтар Аблязов, ранее приговоренный к пожизненному заключению за мошенничество, растрату и организацию убийства, заявил, что именно он - "лидер оппозиции" и происходящих сейчас в стране протестов.

В интервью Reuters ныне живущий во Франции политик уточнил, что каждый день ему звонят протестующие и спрашивают, что именно им необходимо делать в тот ли иной конкретный момент.

Кроме того, Аблязов призвал Запад принять участие в происходящем и "оторвать Казахстан от России": иначе, по его мнению, президент РФ Владимир Путин "будет методично навязывать свою программу - воссоздание структуры, подобной Советскому Союзу".

ФОТО Polisia.kz
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