Мухтар Аблязов заявил, что руководит протестами в Казахстане

7 янв. 17:52

Глава запрещенного в Казахстане оппозиционного объединения "Демократический выбор Казахстана", бывший министр экономики Мухтар Аблязов, ранее приговоренный к пожизненному заключению за мошенничество, растрату и организацию убийства, заявил, что именно он - "лидер оппозиции" и происходящих сейчас в стране протестов.

В интервью Reuters ныне живущий во Франции политик уточнил, что каждый день ему звонят протестующие и спрашивают, что именно им необходимо делать в тот ли иной конкретный момент.

Кроме того, Аблязов призвал Запад принять участие в происходящем и "оторвать Казахстан от России": иначе, по его мнению, президент РФ Владимир Путин "будет методично навязывать свою программу - воссоздание структуры, подобной Советскому Союзу".