Си Цзиньпин: Китай решительно осуждает попытки организовать "цветную революцию" в Казахстане

7 янв. 17:37

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин сегодня направил устное послание президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с событиями в этой стране, сообщает "Синьхуа".

Глава Китая выразил искренние соболезнования в связи со значительными жертвами и серьезным имущественным ущербом, которые стали результатом беспорядков. "В ключевой момент Вы решительно приняли действенные меры, быстро восстановив спокойствие. Это отражает Ваш долг и ответственность как политика и большую ответственность перед государством и народом", - обратился китайский лидер к казахстанскому коллеге.

Он подчеркнул, что Пекин решительно выступает против попыток подрыва стабильности, создания угроз для безопасности и мирной жизни народа Казахстана, умыслов любых внешних сил по организации в Казахстане беспорядков, провоцирования "цветной революции" и попыток подрыва китайско-казахстанской дружбы, а также препятствования двустороннему сотрудничеству.

Си Цзиньпин заверил, что, как дружественный сосед и неизменный всесторонний стратегический партнер, Китай стремится по мере возможности оказывать Казахстану необходимую поддержку, чтобы помочь преодолеть сложный период. "Несмотря ни на какие риски и вызовы, Китай останется заслуживающим доверия другом и надежным партнером Казахстана, и китайский народ всегда будет стоять на стороне народа Казахстана", - заключил китайский лидер.