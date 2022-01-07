Путин, Лукашенко и Пашинян: миротворцы ОДКБ должны не допустить проникновения бандформирований в Казахстан

7 янв. 17:29

Лидеры России, Беларуси и Армении Владимир Путин, Александр Лукашенко и Никол Пашинян провели сегодня телефонные разговоры, в ходе которых обсудили в том числе ситуацию в Казахстане. Об этом рассказали в пресс-службе президента Беларуси.

"Касаясь тематики деятельности миротворческих сил ОДКБ в Казахстане, лидеры во время разговоров подчеркнули, что одной из главных их задач является недопущение проникновения в Казахстан бандформирований извне", - передает БЕЛТА.

Главы государств отметили, что внутренние проблемы Казахстана народ этой страны должен решать самостоятельно.

Кроме того, Лукашенко сначала с Пашиняном, а затем с Путиным рассмотрели актуальные темы международной повестки и двусторонние отношения.