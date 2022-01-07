Житель Северной Осетии лишился двух пальцев из-за петарды

7 янв. 16:57

Житель Пригородного района пострадал из-за неосторожного обращения с пиротехникой, об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Северной Осетии.

Пятого января 47-летний житель Октябрьского сельского поселения был госпитализирован в больницу. Врачи диагностировали у него взрывную травму левой кисти с отрывом ногтевой фаланги и двух пальцев.

"Установлено что пострадавший, получил травму в результате неосторожного обращения с пиротехникой - петарда взорвалась у него в руке", - пояснили в полиции.

Правоохранители призвали соблюдать правила использования пиротехники.