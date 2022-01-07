Похитительницу телефона у студентки схватили в Черкесске

7 янв. 16:43

Кражу сотового телефона раскрыли полицейские в Черкесске. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Карачаево-Черкесии.

Преступление было совершено 5 января. В отдел обратилась студентка первого курса городского лицея №5. Она рассказала, что неизвестный украл у нее мобильный телефон в магазине по адресу ул. Магазинная 16, стоимость гаджета девушка оценила в 26 тыс рублей.

В ходе оперативных мероприятий правоохранители установили, что преступление совершила 41-летняя местная жительница, она дала признательные показания.

Открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 158 (кража). Телефон изъят. С подозреваемой взята подписка о невыезде.