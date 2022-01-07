Похолодание до минус 20 идет на Москву

7 янв. 16:25

Серьезное похолодание придет в Москву через несколько дней, об этом сообщается на сайте mos.ru.

В ближайшие дни в городе будет облачно, местами выпадет небольшой снег. Завтра температура воздуха достигнет пяти - семи градусов мороза, ночью похолодает до минус 11 градусов. Синоптики также обещают ветер до 10 м/с.

Аналогичная погода ожидается в воскресенье и понедельник. Во вторник станет холоднее: столбики термометров упадут до от минус семи - минус 12 градусов. Ветер немного ослабнет - до 8 м/с.

В среду же начнутся настоящие морозы: днем температура может опуститься до 15 градусов ниже нуля, ночью ожидается до минус 20 градусов.