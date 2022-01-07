Песков рассказал о телефонных разговорах Путина с главами стран ОДКБ

7 янв. 16:08

Президент РФ Владимир Путин накануне и сегодня провел "целый ряд телефонных разговоров" с коллегами из стран ОДКБ по ситуации в Казахстане. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Состоялись разговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, президентом Белоруссии Александром Лукашенко, президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, а также с премьер-министром Армении", - цитирует Пескова ТАСС.

Пресс-секретарь российского лидера уточнил, что Владимир Путин также "неоднократно говорил по телефону с президентом Казахстана" Касым-Жомартом Токаевым, они обсуждали ситуацию в стране и "совместные действия в рамках мандата ОДКБ" в рамках борьбы с международным терроризмом, а также для обеспечения порядка и безопасности жителей Казахстана.

Песков добавил, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу с момента начала миротворческой операции "в постоянном режиме докладывает" российскому президенту о ходе переброски миротворцев в Казахстан и реализации стоящих перед ними задач.