Казахстан закрыл пять из семи КПП на границе с Киргизией

7 янв. 15:49

На киргизско-казахстанской границе закрыты пять из семи контрольно-пропускных пунктов.

По данным погранслужбы Госкомитета национальной безопасности Киргизии, пункты пропуска закрыты с 7 января. Решение принято в одностороннем порядке казахстанской стороной. КПП закрыты в связи с неисправностью Единой информационной системы Казахстана. Пропуск пока продолжают осуществлять на пунктах "Чалдыбар - автодорожный" в Чуйской области и "Чон-Капка - автодорожный" в Таласской области.

Граждане Киргизии могут уехать из Казахстана только через эти два пункта, граждане Казахстана при этом могут вернуться на родину также через пункты пропуска "Ак-Жол", "Ак-Тилек-автодорожный" и "Каркыра-автодорожный".

"Обстановка на киргизско-казахстанском участке государственной границы характеризуется как стабильная. Скоплений лиц и транспортных средств в пунктах пропуска на границе с Казахстаном не зафиксировано. Транзитный проезд граждан Киргизии и третьих стран через территорию Казахстана в страны назначения временно запрещен", - сообщили в погранслужбе Киргизии.