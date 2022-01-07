Глава Еврокомиссии призвала к прекращению насилия в Казахстане

7 янв. 15:37

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила озабоченность ситуацией в Казахстане и призвала гарантировать безопасность граждан республики.

"Я слежу с большой озабоченностью за ситуацией в Казахстане. Права и безопасность граждан нужно гарантировать в приоритетном порядке, и я призываю к прекращению насилия и сдержанности", - заявила она в пятницу на пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что "ЕС готов оказать необходимое содействие для стабилизации ситуации".