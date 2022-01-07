Макрон сообщил о скорых переговорах с Путиным

7 янв. 15:23

Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

"Франция продолжает вести диалог с Россией. Я провел два длинных телефонных разговора с президентом Путиным в последние недели. И будут еще в ближайшие дни", - заявил французский президент на пресс-конференции в Париже.

Макрон приветствовал диалог, который идет между РФ и США по Украине.

Кроме того, в пятницу стало известно, что внешнеполитические советники России, Германии и Франции во время прошедших в четверг переговоров договорились продолжить диалог в "нормандском формате", чтобы полностью реализовать минские договоренности.