Организация тюркских государств проведет экстренное заседание в связи с ситуацией в Казахстане

7 янв. 14:54

Главы МИД Организации тюркских государств обсудят ситуацию в Казахстане на экстренном заседании, которое состоится 11 января, пишет Anadolu.

В Организацию на сегодняшний день входят Азербайджан, Турция, Казахстан, Киргизия и Узбекистан. Наблюдателями являются Венгрия и Туркменистан.

В Казахстане со 2 января происходят массовые протесты, сообщается о десятках убитых как со стороны силовиков, так и со стороны участников протестов. В страну направлен миротворческий контингент ОДКБ. Президент Касым-Жомарт Токаев сообщил, что контртеррористические акции будут продолжены до полного уничтожения боевиков.