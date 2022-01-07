Ильхам Алиев выразил возмущение очередным незаконным визитом Милонова в Карабах

7 янв. 14:41

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил председателю партии "Единая Россия" Дмитрию Медведеву письмо в связи с незаконным визитом депутата Виталия Милонова в Карабах.

В письме подчеркивается, что визит российского депутата в Карабах является незаконным. В новогодние праздники депутат провел ряд встреч на территории Азербайджана, которую контролируют российские миротворцы.

Сам Милонов, в октябре 2020 года включенный в "черный список" Азербайджана за незаконный визит в Карабах, поделился впечатлениями от новой незаконной поездки в соцсетях.

Незаконное посещение российским депутатом Карабаха вызвало резкий протест руководства Азербайджана.