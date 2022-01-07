Комендантский час в Байконуре действует до 19 января

7 янв. 14:28

Мэрия Байконура ввела в городе комендантский час до 19 января.

Как сообщил глава городской администрации Константин Бусыгин, до 19 января по городе нельзя будет передвигаться с 23.00 до 06.00. Исключение делается для тех, кто в это время добирается на работу или вышел в аптеку. , Байконур во время комендантского часа будут патрулировать народные дружины и полиция. На въездах будут закрыты контрольно-пропускные пункты.

До 19 января городским предприятиям предписано закрываться в 22.00.

Кроме того, добавил Бусыгин, с 7 января в городе запрещена продажа алкоголя. Реализация спиртных напитков возможна только в заведениях общепита.

В Байконуре ситуация остается спокойной, несмотря на массовые беспорядки в Казахстане.