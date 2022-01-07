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Протесты и стрельба не повлияли на нефтедобычу в Казахстане

Протесты и стрельба не повлияли на нефтедобычу в Казахстане

В Минэнерго Казахстана сообщили, производство нефти и газа, несмотря на беспорядки в стране, не останавливалось и ведется в штатном режиме, передает телеканал "Хабар-24".

На месторождении Тенгиз было временное снижение добычи, однако она уже нормализована.

"В Казахстане не останавливали добычу нефти и газа", - следует из сообщения телеканала со ссылкой на министра энергетики Казахстана Магзума Мирзагалиева.

По словам главы Минэнерго, в штатном режиме работают все три нефтеперерабатывающих завода Казахстана.

"Политическая ситуация в Казахстане становится все более напряженной, между тем страна сейчас добывает 1,6 млн баррелей в сутки", - отмечает аналитик Commerzbank Барбара Ландбрехт.

Накануне цена нефти на бирже росла на 3% на фоне протестов в Казахстане.

Протесты в стране начались 2 января, митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ переросли в массовые протесты по всей стране. С 4 января происходят столкновения протестующих с силовиками. По данным МВД Казахстана, задержаны 3811 участников беспорядков, убиты 26 человек, ранены также 26 человек из числа протестующих. Пострадали более 740 сотрудников силовых структур, погибли 18 силовиков. В Казахстан введены миротворческие силы ОДКБ.

На всей территории республики введен критический - красный - уровень террористической опасности. Действует режим чрезвычайного положения. Правоохранительные органы Казахстана выставили 70 круглосуточных блокпостов на территории республики.

Президент страны дал приказ открывать по террористам огонь на поражение без предупреждения.

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