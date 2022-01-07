Азербайджан и Иран серьезно нарастили товарооборот в 2021 году

7 янв. 13:59

С января по ноябрь 2021 года товарооборот между Азербайджаном и Ираном вырос на 28,9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

В 2021 году товарооборот между двумя странами превысил $390,466 млн, следует из отчета Государственного таможенного комитета Азербайджана.

Экспорт из Азербайджана в Иран за 11 месяцев оценивается в $39,17 млн, импорт - в $351,29 млн.

Экспорт в Иран вырос в годовом исчислении на 6,6%, импорт из Ирана - на 32%.

В целом за январь-ноябрь 2021 года внешнеторговый оборот Азербайджана вырос на 32,85% - на $7,463 млрд по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.