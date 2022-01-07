В Беларуси прививка от коронавируса стала обязательной для подростков

7 янв. 13:41

Минздрав Беларуси внес вакцинацию от коронавируса в список обязательных профилактических прививок для детей 12-17 лет.

В России прививка от коронавируса для детей 12-17 лет попала в календарь профилактических прививок в декабре прошлого года, однако она не является обязательной, вакцинация подростков проводится с письменного согласия родителей.

Белорусский минздрав уточнил, что целью вакцинации подростков является обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия и профилактики заболеваемости детского населения COVID-19.