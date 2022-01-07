Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Казахстане

7 янв. 13:25

Президент России Владимир Путин в пятницу провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

"Пашинян и Путин обсудили ситуацию в Казахстане, а также ход реализации совместных шагов в рамках ОДКБ", - информирует пресс-служба кабмина Армении.

Миротворческие силы ОДКБ начали прибывать в Казахстан накануне "для оказания содействия в наведении конституционного порядка". По словам президента Касым-Жомарта Токаева, они прибыли на краткосрочный период времени.

"ВС Армении направили в Казахстан в составе миротворческих сил ОДКБ миротворческое подразделение – 100 миротворцев. В ходе миссии миротворческое подразделение ВС Армении будет выполнять функции исключительно по охране зданий, строений и инфраструктуры стратегического значения", - сообщает минобороны страны.

Ранее Россия направила в Казахстан десантников, они вошли в состав коллективных войск ОДКБ. Российские военные составляют основной контингент миротворцев в Казахстане.

Миротворцы в республике занимаются охраной и не участвуют в организации поддержания правопорядка на улицах.

Этим утром Токаев поблагодарил глав государств ОДКБ за направление миротворцев в Казахстан, особую благодарность он выразил Путину за оперативную и "по-товарищески теплую" реакцию на обращение за помощью.