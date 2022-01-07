Экс-глава Генштаба ВС России умер от коронавируса

7 янв. 13:12

Бывший начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Анатолий Квашнин умер 7 января от коронавируса. Ему было 75 лет.

"Анатолий Квашнин скончался сегодня в Москве. Причина - коронавирус", - сообщил руководитель аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин.

Анатолий Квашнин родился 15 августа 1946 года в Уфе в семье военнослужащего. Он служил в армии с 1969 года, в феврале 1993-го стал первым заместителем начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ. В 1997–2004 годах занимал пост главы Генштаба. В 2004-2010 годах являлся полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе.