Смертельное ДТП произошло в Ингушетии возле поста ДПС

7 янв. 12:53

В Малгобекском районе Ингушетии микроавтобус врезался в ограждение поста ДПС, погиб один человек.

"В пятницу в дежурную часть МВД по Республике Ингушетия поступило сообщение о том, что водитель микроавтобуса Mercedes Vito совершил наезд на ограждение стационарного поста ДПС "Маяк-12" в поселке Южный Малгобекского района", - информирует МВД региона.

В результате аварии на месте погиб пассажир автомашины, водитель с травмами находится в реанимации.

"Сотрудники полиции, несшие службу на посту, не пострадали. Повреждены ограждение поста и размещенное на нем оборудование. Сумма ущерба устанавливается", - добавили в ведомстве.

ДТП произошло в 3.15 мск в пятницу, ликвидацией последствий занимались четверо спасателей поисково-спасательного отряда "Тарко" из города Малгобек.