Опрос показал - жители Германии поддерживают "Северный поток - 2"

7 янв. 12:40

Согласно результатам опроса, проведенного исследовательским институтом Infratest dimap по заказу телеканала ARD, в поддержку проекта "Северный поток - 2" выступает большинство жителей ФРГ.

За газопровод высказались 60% респондентов, против его реализации оказались 28% жителей Германии. Максимальная поддержка "Северного потока - 2" отмечается на востоке страны - 70%, но и жители западной части Германии чаще поддерживают газопровод - 57%.

Противниками проекта являются сторонники партии "Союз-90"/"зеленые".

В исследовании, которое проводилось c 3 по 5 января, приняли участие 1 325 жителей Германии.