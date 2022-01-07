Токаев в обращении к народу пообещал реформы в Казахстане

7 янв. 12:11

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в обращении к народу сообщил, что дал приказ правоохранительным органам и военным открывать по террористам огонь на поражение. Также он сказал, что в стране будут проведены реформы.

"Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения", - заявил Токаев.

Он отметил, что власти Казахстана не намерены вести переговоры с террористами. "За рубежом высказываются призывы к сторонам провести переговоры для мирного решения проблем. Какая глупость. Какие могут быть переговоры с преступниками, с убийцами? Нам пришлось иметь дело с вооруженными и подготовленными бандитами", - указал президент республики.

По мнению Токаева, сейчас "критически важно понять, почему государство проспало подпольную подготовку терактов, спящих ячеек боевиков".

Казахский президент напомнил, что действия властей не направлены против прав и свобод человека. "Закон и порядок являются основной гарантией благополучия нашей страны. Это вовсе не означает наступление на гражданские свободы и права человека", - уверен он.

"Трагические события в нашей стране по-новому высвечивают проблемы демократии и прав человека. Демократия – это не вседозволенность и тем более не подстрекательство к противоправным действиям", - сказал президент республики.

Он пообещал реформы в Казахстане. "Абсолютно уверен в том, что наша священная родина – Казахстан – станет сильным государством на карте мира, наша экономика будет динамично развиваться, улучшится социальное положение наших граждан. Для достижения этих целей я предложу план реформ и конкретные меры по их реализации", - заявил Токаев в обращении.

Миротворческие силы ОДКБ, продолжил он, прибыли в республику на краткосрочный период времени "для оказания содействия в наведении конституционного порядка", для реализации функций прикрытия и обеспечения.

Токаев поблагодарил глав государств ОДКБ за направление миротворцев в Казахстан и выразил особую благодарность президенту России Владимиру Путину за оперативную и "по-товарищески теплую" реакцию на обращение за помощью.