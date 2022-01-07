В мире число заболевших коронавирусом превысило 300 млн человек

7 янв. 12:23

По данным медицинского американского университета Джонса Хопкинса, в мире зафиксирован 300 002 021 случай заражения коронавирусом с начала пандемии.

Жертвами коронавируса стали 5 471 856 человек.

В последнее время во многих странах заболеваемость резко выросла на фоне распространения нового штамма коронавируса "омикрон". В России также сообщается о случаях заражения омикроном, в том числе и среди граждан, не покидавших страну.

В ВОЗ считают маловероятным, что омикрон станет последним вариантом коронавируса.