Миротворцы вернули контроль над аэропортом Алматы

7 янв. 11:49

Утром в пятницу миротворцы совместно с правоохранительными органами Казахстана взяли под контроль аэропорт Алматы.

"К настоящему времени совместно с правоохранительными органами Республики Казахстан взят под полный контроль аэропорт Алма-Аты", - рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Приостановка работы аэропорта Алматы продлена до 21:00 (18:00 мск) 7 января, уточнили в пресс-службе авиагавани.

С 15:00 по местному времени аэропорты Казахстана возобновляют полеты в Атырау, Туркестан, Шымкент, Москву и Дубай, следует из сообщения телеканала "Хабар-24". Местные авиакомпании постепенно возобновляют авиасообщение.

По словам Конашенкова, миротворцы ОДКБ также взяли под охрану генеральное консульство РФ в Алматы и другие важные объекты.

Руководить действиями миротворческих сил ОДКБ в Казахстане назначен командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.