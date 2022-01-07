В Москве резко выросла заболеваемость коронавирусом

7 янв. 11:41

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили еще 16,7 тыс случаев заболевания, из них 3,7 тыс - в Москве.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 16 735 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 834 (11%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 3 694 (максимум со 2 декабря), в Петербурге - 1 291, в Московской области - 899. В Краснодарском крае новых случаев 404, в Ставропольском крае - 188, в Дагестане - 90, в Кабардино-Балкарии - 86, в Ингушетии - 72, в Крыму - 69, в Северной Осетии - 68, в Адыгее - 62, в Карачаево-Черкесии - 58, в Чечне - 40.

Суточный прирост составил 0,16%, общее число инфицированных достигло 10 618 035 человек.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 22 035 человек, с начала пандемии - 9 645 712 человек.

Умерли за сутки 787 пациентов с коронавирусом (минимум с 27 сентября), за весь период - 314 604 человека.