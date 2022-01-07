Президент Казахстана обратится к народу днем в пятницу

7 янв. 10:54

Днем 7 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступит с обращением к народу.

"Сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступит с обращением к народу Казахстана, об этом сообщает официальный представитель главы государства Берик Уали", - передает телеканал "Хабар-24".

Напомним, ранее в связи с беспорядками в стране Токаев обратился за помощью к ОДКБ. Миротворцы уже прибыли в Казахстан и приступили к выполнению задачи.

К утру пятницы конституционный порядок в целом восстановлен во всех регионах республики. Сложная ситуация сохраняется в Алматы, где на площади Республики продолжается стрельба.

На всей территории Казахстана введен критический - красный - уровень террористической опасности, выставлено 70 круглосуточных блокпостов в связи с происходящими беспорядками.