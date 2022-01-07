Путин: Рождество имеет особый нравственный смысл

7 янв. 10:38

Президент России Владимир Путин поздравил всех православных, которые 7 января отмечают Рождество.

"Один из главных и самых любимых христианских праздников, Рождество имеет особый нравственный смысл. Объединяя людей вокруг высоких духовных идеалов и ценностей, оно наполняет сердца радостью и светлыми надеждами, вдохновляет на новые свершения. И конечно, с этим праздником мы связываем добрые семейные традиции, передающиеся из поколения в поколение", - приводится поздравление президента на сайте Кремля.

Путин отметил "созидательный, истинно подвижнический вклад" РПЦ и других христианских церквей в сохранение "нашего богатейшего исторического, патриотического, культурного наследия, в укрепление института семьи и воспитание молодежи". Взаимодействие церкви и общественных организаций развивается, межрелигиозный диалог совершенствуется, проводятся благотворительные и просветительские проекты.

"Столь важная, многогранная деятельность достойна искреннего признания", - уверен российский лидер.

В рождественскую ночь Владимир Путин посетил богослужение в храме Спаса Нерукотворного Образа в Ново-Огареве.