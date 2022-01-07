Токаев: в Казахстане восстановлен конституционный порядок

7 янв. 10:21

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утром в пятницу заявил, что во всех регионах страны конституционный порядок в основном восстановлен.

"Конституционный порядок в основном восстановлен во всех регионах страны. Местные органы контролируют ситуацию", - сказал он на заседании контртеррористического штаба с участием руководства администрации президента, совета безопасности, силовых структур.

Контртеррористическая операция в Казахстане будет продолжена, отметил президент республики. "Но террористы по-прежнему применяют оружие, наносят ущерб имуществу граждан. Поэтому контртеррористические акции следует продолжать до полного уничтожения боевиков", - подчеркнул Токаев.

В Казахстан прибыл контингент ОДКБ для обеспечения функций прикрытия и охраны стратегических объектов. Солдаты ОДКБ не участвуют в боевых действиях, не занимаются ликвидацией боевиков.

На всей территории республики введен критический - красный - уровень террористической опасности, сообщили в пятницу в пресс-службе Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана. "Приказом председателя КНБ, руководителем РОШ по согласованию с президентом на всей территории Республики Казахстан введен критический красный уровень террористической опасности. Во всех регионах страны установлен режим антитеррористической операции", - говорится в сообщении.

Спецслужбам разрешено производить личный досмотр, досмотр вещей и транспортных средств, а также временно ограничивать или запрещать их движение, беспрепятственно проникать в жилые и иные помещения. "Красный" уровень предполагает полную мобилизацию и боевую готовность всего личного состава спецслужб.

Все здания акиматов в Казахстане и другие административные здания в настоящее время освобождены и взяты под охрану правоохранительных органов, сообщили в МВД республики.

Минувшей ночью в Алматы происходили точечные нападения на полицию, бандиты врывались в оружейные магазины, кидали коктейли молотова, рассказал замглавы администрации президента Казахстана Даурен Абаев о столкновениях в городе.

Террористы захватывали и рушили административные здания города, офисы телеканалов. Несколько раз они пытались выйти в прямой эфир на центральном телевидении. Дважды пробовали напасть на телебашню Коктобе.

Кроме того, участникам беспорядков удалось захватить аэропорт и несколько самолетов, где они возвели баррикады. Вероятно, у преступников есть собственная связь.

Террористы со снейперскими винтовками участвовали в штурме департамента полиции. В результате беспорядков погибли минимум 18 правоохранителей.

МВД Казахстана сообщает, что в ходе спецопераций задержано свыше 3 тыс человек, ликвидировано 26 преступников, еще 18 ранены. Прорабатываются версии о принадлежности их к экстремистским организациям.

В ходе восстановления правопорядка в городах Алматы и Шымкент пострадали 216 военнослужащих, повреждено около 50 единиц военной техники, восемь машин не подлежат восстановлению.

Военные обеспечивают правопорядок в городах Актау, Атырау, Уральск, Актобе, Жанаозен, Павлодар, Усть-Каменогорск, Семей, Кокшетау, Костанай, Петропавловск, Караганда и Жезказган.

В настоящее время стрельба в районе площади Республики в Алматы не стихает, есть новые жертвы.

Правоохранительные органы Казахстана выставили 70 круглосуточных блокпостов на территории республики в связи с происходящими беспорядками.