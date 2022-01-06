Россия направила в Казахстан элитные подразделения военных

6 янв. 22:23

В состав миротворческого контингента ОДКБ из России в Казахстан были направлены в элитные части Вооруженных сил, сообщил экс-начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов, пишет "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что в составе контингента ОДКБ в Казахстане будут действовать подразделения 45-ой бригады специального назначения Воздушно-десантных войск, Ульяновской десантно-штурмовой бригады ВДВ и Ивановской воздушно-десантной дивизии.

"Это элитные части и, безусловно, это лучшие части наших Вооруженных сил, имеющие в своей истории боевой опыт, выполнение задач в различных "горячих точках". Это наши славные воинские соединения", - заявил Ивашов.

Он добавил, что затрудняется сказать, "почему ситуация потребовала отправки именно этих подразделений".

Из официальной информации можно заключить, что именно российские военные составят основу контингента ОДКБ в Казахстане.

"Общая численность группировки коллективных миротворческих сил может быть разная. Сейчас в соответствии с теми решениями которые приняты - порядка 2500 человек", - рассказал в четверг генеральный секретарь организации Станислав Зась, пишет РИА Новости.

По его словам, миротворцы "будут исходить из ситуации" в республике, при необходимости группировка будет усилена. "У нас весь перечень частей, соединений, входящих в миротворческие силы ОДКБ - порядка 3,6 тыс", - отметил Зась.