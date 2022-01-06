В Казахстане выставляют блокпосты и продолжают контртеррористические операции

6 янв. 21:52

Правоохранители в Казахстане вводят комендантский час в городах и продолжают устанавливать порядок в республике.

В ночь на пятницу блокпосты появились на выезде из города Костанай и на границе Костанайской и Северо-Казахстанской областей в Казахстане. В Костанайской области введен комендантский час - с 23.00 до 7.00.

Также комендантский час начался в Нур-Султане. Обстановка в столице спокойная, на улицах нет людей и практически нет машин. Вокруг города выставили шесть блокпостов, на улицах курсируют патрульные автомобили.

Антитеррористическая операция идет Кызылординской области на юге Казахстана, передает телеканала "Хабар 24". В регионе действует красный уровень террористической опасности, пострадали уже 168 человек, госпитализированы 77. Мародеры повредили несколько административных зданий, среди которых администрация, филиал партии Nur Otan и здание суда.

Кроме того, не завершилась и контртеррористическая операция в Алматы. "К этому часу освобождены акимат, резиденция президента, площадь Республики. Все здания государственных органов находятся под контролем", - сообщает телеканал "Хабар 24".