Ингушский курорт "Армхи" строит туристический центр и мини-отель

7 янв. 5:36

Новый туристический центр на несколько десятков домов и мини-отель заработают до начала летнего сезона на всесезонном курорте "Армхи" в горах Ингушетии, сообщил его директор Магомед Евлоев.

По его словам, "Армхи" становится все более популярным, так что в праздники и во время высокого сезона загрузка может достигать 100%, поэтому руководство решило расширить курорт.

"На данный момент ведется строительство туристического центра, который будет состоять из 30 комфортабельных домов, каждый рассчитан на два места", - цитирует Евлоева ТАСС.

Директор пояснил, что курорт повышает доступность услуг. Сейчас строится мини-отель эконом-класса в виде хостела, им смогут воспользоваться туристы, которые путешествуют самостоятельно, без помощи турагентов, так как предпочитают "более "дикий" отдых".