Захарова диагностировала у НАТО манию расширения

6 янв. 21:35

Единственной силой, объединяющей страны НАТО является мания расширения, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она прокомментировала слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что "действия России должны иметь конкретную цену", а сила НАТО заключается "не в танках и ракетах, а в сплоченности для защиты закона и общих ценностей".

По мнению Захаровой, в НАТО попрали краеугольный камень демократии - свободу СМИ и непрепятствование распространению информации.

"Если говорить об административном воплощении "альянса" - НАТО, то мания расширения, проявившая всю злокачественность гегемонизма, стала единственной ценностью, которую охраняют как объект наследия", - поделилась она в своем Telegram-канале.

Представитель российского МИД уверена, у альянса "нет ни общего закона, ни общих ценностей". "Все только на словах. Да и слова давно не соотносятся с вкладываемым в них смыслом. Вместо этого есть гегемонизм и колониальные замашки, диктат сильных и безволие слабых", - указала Захарова.