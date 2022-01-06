Турция и Узбекистан отменили ближайшие рейсы в Казахстан

6 янв. 21:13

Turkish Airlines не будет совершать рейсов в Казахстан до 9 января, Uzbekistan Airways приостанавливает полеты в соседнюю республику до 13 января.

"Turkish Airlines отменила пассажирские рейсы до 9 января из-за протестов в Казахстане", - сообщает в четверг турецкий телеканал NTV.

"АО Uzbekistan Airways сообщает об отмене рейсов в Нур-Султан, Алматы, Актобе, Актау с 8 по 13 января 2022 года по техническим причинам в аэропортах назначения", - информирует пресс-служба перевозчика.

"Аэрофлот" также отменил ближайшие рейсы и приостановил продажу билетов в Казахстан.

Аэропорты Алматы, Актау и Актобе в Казахстане закрыты на фоне беспорядков, сообщал ранее гостелеканал "Хабар 24"