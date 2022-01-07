В Сочи зацвела мимоза из-за аномальной зимы

7 янв. 2:22

В Сочи в этом году на несколько месяцев раньше начали цвести весенние растения.

"Из-за теплой, безморозной зимы у нас зацвели два сорта камелии японской. Кроме того, у нас раннее цветение жимолости душистейшей, калины лавролистной. В холодные годы эти растения цветут ближе к марту", - сообщила ведущий научный сотрудник Сочинского национального парка Галина Солтани.

Кроме того, на курорте уже цветет мимоза, обычно она расцветает в конце февраля. В лесу появились подснежники, которые занесены в Красную книгу.

В Сочинском национальном парке стартует операция "Первоцвет", лесники будут спасать редкие растения, которые местные жители собирают в букеты на продажу.