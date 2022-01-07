Кто может попытаться сорвать восстановление коммуникаций между Азербайджаном и Арменией

В 2022 году Армения и Азербайджан теоретически способны преодолеть все свои оставшиеся противоречия. В российском МИДе уже сообщили о подготовке "единого пакета" по восстановлению коммуникаций, а также проработке параметров совместных инфраструктурных инициатив, необходимых для запуска конкретных проектов. Однако оптимизм российской дипломатии не разделяют отдельные члены армянского парламента, полагающие, что новый год должен стать временем пересмотра якобы неблагоприятной для Армении основы переговорного процесса.

Армянская националистическая оппозиция начала этот год с классического призыва к оружию. На своей странице в Facebook депутат Национального собрания Армении, член фракции "Честь имею" Тигран Абрамян написал, что существующий формат послевоенного урегулирования не соответствует национальным интересам республики и способен ликвидировать армянское присутствие в пространстве Южного Кавказа. Депутат заверил армянскую общину Карабаха, что не допустит окончательного вытеснения темы статуса никем непризнанной "НКР" с внешнеполитической повестки Армении. Эмоциональный, но лишенный всякого смысла пост армянского парламентария сопровождался призывами к консолидации диаспоры и осуждением политики премьера Никола Пашиняна.

Пока один полюс армянской политики озабочен поиском формулировок, призванных подготовить армянскую общественность к разблокировке транспортных коммуникаций, другой полюс рассматривает варианты рекогносцировки собственных сил. Вероятно, радикальные националисты собираются в наступившем году взять своеобразный реванш в борьбе с действующей властью. Мотивация простая: в случае достижения мира, для Армении откроется масса ранее нереализованных возможностей, которые косвенно повлияют на популярность Пашиняна. Подобная перспектива девальвирует значение нынешней националистической оппозиции, превращая ее в блеклое пятно на фоне власти.

В новых условиях власть Пашиняна и его команды может стать более устойчивой, постепенно вымывая реваншистов из политики. Их места в Национальном собрании уже на следующих выборах смогут занять хорошо известные общественности местные олигархи, готовые профинансировать свои избирательные кампании. Политическая атмосфера в Армении вернется к привычному для себя формату, который предусматривает гегемонию партии власти при участии системной оппозиции. Для предотвращения подобного сценария националисты и могут попытаться сорвать переговорный процесс.

Очевидно, остатки самопровозглашенного режима также не готовы окончательно исчезнуть с политической арены. Поскольку сепаратисты потеряли всякое значение в геополитическом пространстве региона и не способны влиять на проведение миротворческой миссии на деоккупированных территориях и в зоне ответственности российского миротворческого контингента, может встать вопрос о целесообразности дальнейшей поддержки так называемого "руководства НКР". Желая сохранить политическое присутствие хотя бы в пространстве Армении, сепаратисты могут осторожно поддержать инициативу по срыву процесса восстановления коммуникаций между Азербайджаном и Арменией.

Диаспоральные структуры также, походе, не видят для себя выгоды от послевоенного урегулирования. Кто из представителей армянской элиты, диаспоры, Церкви без каких-либо предусловий за последние три десятка лет приближал мир между Арменией и Азербайджаном, усматривая в нем благоприятное будущее? Никто!

Сегодня премьер Армении уже исчерпал внутрипартийный ресурс по противодействию послевоенному урегулированию. Казалось бы, Пашинян может подыграть националистам, не предпринимая против них шагов по противодействию экстремизму. Однако заигрывать с силой, цель которой - уничтожение твоей политической карьеры, по меньшей мере, недальновидно.