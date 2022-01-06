ВОЗ: "эволюция" коронавируса не закончится омикроном

6 янв. 20:54

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил в четверг, что омикрон-штамм вряд ли станет последним вариантом коронавируса.

"Хотелось бы [чтобы это был последний вариант], но, мне кажется, в настоящее время это маловероятно. Мы наблюдаем высокий уровень инфицирования и высокий уровень передачи "омикрона". Есть также большие проблемы с иммунизацией - миллиарды людей по всему миру еще не получили прививку", - рассказал он на брифинге.

Райаон констатировал, что остается "еще множество возможностей для распространения вируса и появления новых вариантов".

Представитель ВОЗ подчеркнул, что в настоящее время мировое сообщество не прилагает достаточно усилий, чтобы дальнейшую "эволюцию" вируса и продолжение пандемии.