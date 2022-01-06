В Намангане сотрудник банка снял с чужой карты более 45 млн сумов

6 янв. 20:39

Сотрудник "Агробанка" подозревается в краже средств с пластиковой карты клиента банка.

"28 декабря 2021 года 58-летний житель Чустского района Наманганской области обратился с заявлением в правоохранительные органы. Он сообщил, что с принадлежащей ему пластиковой карты "Агробанка" неизвестное лицо сняло 45,6 миллиона сумов", – рассказали в МВД.

Выяснилось, что преступником оказался 31–летний служащий данного банка, проживающий в Янгикурганском районе.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 169 (кража), преступнику грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.