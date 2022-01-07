Почему в военном бюджете США много внимания уделено Азербайджану

В новом оборонном бюджете США много внимания уделено Азербайджану. Влияние армянского лобби на этот документ, изобилующей антиазербайджанской и даже антитурецкой риторикой, не заметить сложно.

TRT World отмечает, что в оборонном бюджете США на 2022 год (NDAA), одобренном президентом Джо Байденом, много внимания уделено Южному Кавказу. Отдельные пункты касаются результатов 44-дневной войны и исполнения трехстороннего Заявления между Российской Федерацией, Азербайджаном и Арменией. При этом составители документа полностью игнорируют промахи армянской внешней политики и обвиняет Турцию и Азербайджан в региональной нестабильности.

Степень несправедливости и надуманности обвинений очевидна за счет противоречий в тексте документа. Авторы инициатив, например, инкриминируют Азербайджану нежелание решать проблемы обмена пленными, а также обвиняют в задержании ряда армянских граждан, которые по результатам карабахского примирения, якобы должны были быть доставлены в Ереван. При этом в NDAA оговаривается, что никаких надежных сведений о состоянии здоровья военнопленных и обращении с ними нет.

Небольшая, но яркая ремарка: NDAA пытается нанести удар по турецкой оборонной промышленности, поскольку вооружение, производимое стране, помогло Азербайджану обеспечить собственную безопасность. В документе содержится требование к Белому дому выяснить, использовались ли американские запчасти для создания легендарных турецких дронов Bayraktar, которые были развернуты Азербайджаном в ходе Карабахской войны, продолжавшейся с 27 сентября по 9 ноября, а также разобраться, не был ли нарушен Закон о контроле за экспортом оружия, а вместе с ним и санкционное законодательство. Несмотря на ряд обвинений, NDAA рекомендует администрации Байдена продолжать ”сотрудничество с азербайджанскими властями на всех возможных уровнях”.

Критика без давления

Тональность NDAA в отношении Турции и Азербайджана - результат деятельности лоббистов Армянского национального комитета Америки (АНКА) и так называемых прогрессивных законодателей, которые открыто поддерживают Ереван. Например, конгрессмен Фрэнк Пеллон, которого сложно назвать беспристрастным, высказывался за то, чтобы оказать давление на Баку и Анкару. Кроме того, в последние недели представители террористической организации FETO, действующей на территории США, довольно активно пропагандируют антитурецкие и антиазербайджанские идеи.

При более тщательном анализе документа становится понятно, что лоббисты стремились насколько возможно ужесточить позицию в отношении Южного Кавказа. На Конгресс, например, было оказано давление с тем, чтобы он ”приостановил оказание военной помощи Азербайджану” и ”отменил временный мораторий на 907 поправку” - инициативы 1992 года, запрещающей любую американскую помощь Баку. Ни одно из санкционных решений одобрено не было.

Фрэнк Пеллон, ”блестящие идеи” которого не были отражены в тексте NDAA, пытался сохранить лицо, утверждая, что ”оборонный бюджет предусматривает привлечение Азербайджана и Турции к ответственности”, хотя в целом критика носит исключительно декларативный характер. Пеллон пообещал, что будет следить за всеми докладами исполнительной власти США по взаимодействию с Баку и Анкарой.

Самая большая угроза в регионе

Глава Белого дома прекрасно понимает, что предоставляя такими инициативами свободу действия влиятельным лоббистским структурам, он может потерять стратегически важные отношения с игроками, от которых зависит стабильность на Южном Кавказе и в других регионах. Вся ситуация - яркая демонстрация неудержимости АНКА и тех, кто с ней сотрудничает. ”Армянское лобби в Вашингтоне и его союзники в обеих палатах Конгресса продвигали поправки в NDAA, запрещающие любую помощь американского правительства Азербайджану, в том числе и не военную”, - объясняет Роберт Катлер, эксперт из канадского Института глобальных вопросов. По его словам, приграничные провокации против Азербайджана создали для этого нужный фон. Карабахский клан и его сторонники из армянских вооруженных сил рассчитали время столкновений на границе таким образом, чтобы максимизировать усилия лоббистов. Катлер уверен, что армянская партия войны, которая намеренно провоцирует антиазербайджанские настроения в Ереване, действует не только на территории Армении, но и за пределами границ государства, полагаясь на своих протеже в Тегеране, Москве, Париже и Вашингтоне.

Таким образом, считает эксперт, самая большая угроза миру в регионе - сотрудничество государственных организаций и представителей армянской диаспоры. Катлер уверен, что если заинтересованные стороны хотят изменить ситуацию, они должны принять реальность и проводить политику с целью снижения влияния лоббистов.