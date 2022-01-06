Резиденция президента в Алматы освобождена от мародеров

6 янв. 20:30

По данным МВД Казахстана, ситуация в Алматы остается напряженной, в городе еще происходят столкновения между сотрудниками правоохранительных органов и участниками массовых беспорядков.

По данным телеканала "Хабар-24", силовики разогнали террористов с площади Республики, также освобождены акимат (городская администрация) и резиденция президента.

Основная часть зачинщиков беспорядков разбежались, услышав первые выстрелы. По некоторым данным, в ходе операции пострадали люди, официального подтверждения этой информации нет.

Военные и техника остаются на площади Республики. Малочисленные группы зачинщиков беспорядков отгоняют от площади в близлежащие улицы огнем.

В городе проходит антитеррористическая спецоперация.

"В столице [Нур-султане], Шымкенте, Акмолинской, Кызылординской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях обстановка стабильная", - следует из данных республиканского МВД, сообщает агентство Tengrinews.

В Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской областях частично перекрыты автодороги и одна железнодорожная ветка.