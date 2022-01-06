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Власти Казахстана заподозрили сговор на внутреннем рынке сжиженного газа

Власти Казахстана заподозрили сговор на внутреннем рынке сжиженного газа

Власти Казахстана усмотрели признаки ценового сговора крупнейших продавцов сжиженного газа в республике, сообщает телеканал "Хабар-24".

Среди компаний, попавших под подозрение оказались "Казмунайгаз", "Казгермунай", "СНПС-Актобемунайгаз" и "Казахойл".

"В их действиях установлены признаки ценового сговора и злоупотребления доминирующим положением на рынке", - следует из сообщения.

Если вина компаний будет доказана, они будут оштрафованы. Речь идет о повышении цен в течение 2021 года. "Если первоначально эта цена была в районе 67 тыс тенге за тонну, то к концу года <...> больше 100 тыс за тонну", - подчеркнул представитель Агентства по защите и развитию конкуренции Казахстана в эфире телеканала.

Предварительные данные по делу о возможном сговоре будут предоставлены президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в течение 20 дней.

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