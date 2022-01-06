В Москве горел жилой дом, пострадали трое

Пожарные в Москве ликвидировали возгорание, случившееся вечером в четверг в жилом доме в районе Проспект Вернадского.
"Принятыми мерами в 18:46 открытое горение было ликвидировано, в 19:05 пожар был локализован на общей площади около 75 кв. м и в 19:21 пожар был полностью ликвидирован", - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.
Из горящего здания по улице Коштоянца огнеборцы спасли 24 человека, в том числе двоих детей. В результате пожара пострадали три человека, они получают медицинскую помощь.
Возгорание произошло на одном из балконов на шестом этаже жилого дома.