В Москве горел жилой дом, пострадали трое

6 янв. 19:46

Пожарные в Москве ликвидировали возгорание, случившееся вечером в четверг в жилом доме в районе Проспект Вернадского.

"Принятыми мерами в 18:46 открытое горение было ликвидировано, в 19:05 пожар был локализован на общей площади около 75 кв. м и в 19:21 пожар был полностью ликвидирован", - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Из горящего здания по улице Коштоянца огнеборцы спасли 24 человека, в том числе двоих детей. В результате пожара пострадали три человека, они получают медицинскую помощь.

Возгорание произошло на одном из балконов на шестом этаже жилого дома.