Как мирились Турция и Саудовская Аравия

Страны Ближнего Востока продолжат идти по пути нормализации отношений. Потепление наблюдается между Турция и Египтом, а также между Турцией и Саудовской Аравией, сообщает Телерадиокомпания Турции TRT World.

В прошлом году напряженность на Ближнем Востоке начала снижаться в результате нормализации отношений между союзником Турции Катаром и Саудовской Аравией с ее региональными союзниками, которые в 2017 году ввели против Дохи экономическую блокаду. Последним по времени шагом на пути сближения Турции и Саудовской Аравии станет предстоящий визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Эр-Рияд в феврале.

До убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле в 2018 году две ведущие ближневосточные державы в целом поддерживали теплые отношения. Саудиты, включая наследного принца страны Мухаммеда бен Салмана, свою причастность к убийству отрицали. С тех пор на Ближнем Востоке произошло много важных событий, от убийства иранского генерала Касема Сулеймани до возвращения США за стол переговоров с Ираном по ядерной сделке.

Поскольку Вашингтон сигнализирует о стремлении сократить свое присутствие на Ближнем Востоке, саудовцы нуждаются в сильной армии, как у Турции, для обеспечения своей безопасности.

Эр-Рияд и Тегеран конкурируют во всем регионе - Йемена до Ливана. В Йемене проиранские хуситы сражаются с силами Арабской коалиции под руководством Саудовской Аравии, в то время как шиитское движение "Хезболла", поддерживающее тесные связи с Ираном, представляет опасность для просаудовских политических союзников в Бейруте.

За последние годы объемы торговли между Анкарой и Эр-Риядом уменьшились из-за политической напряженности, но теперь два государства намерены развивать экономические сотрудничество. Анкара также хочет, чтобы Эр-Рияд снял неофициальный запрет на торговлю произведенными в Турции товарами - побочный итог испорченных отношений.

В 2020 году Турция и Египет приложили дипломатические усилия для ослабления разногласий по поводу "арабской весны" и военного переворота в Каире в 2013 году. Нормализация же отношений ОАЭ и Турции произошла после того как в ноябре наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед бин Заид ан-Нахайян посетил Анкару и встретился с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Диалог

После убийства Хашогги турецко-саудовские отношения пошатнулись, но президент Эрдоган и король Саудовской Аравии Салман все равно продолжали контакты. В июле министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу встретился со своим саудовским коллегой Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом, отозвавшись потом о встрече как о "плодотворной". В августе официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын объявил о некоторых позитивных событиях, которые могут положить конец тупиковой ситуации в отношениях между двумя государствами. Осенью 2021 года взаимодействие между двумя государствами наладилось: Чавушоглу указал, что отношения Турции с Саудовской Аравией "вернутся в нормальное русло, если обе стороны предпримут соответствующие шаги".

Когда в декабре Эрдоган посетил Катар с официальным визитом, ходили слухи, что президент Турции может встретиться с наследным принцем Саудовской Аравии, но встреча так и не состоялась. "Турция ближе к открытию для Саудовской Аравии, чем Иран, и, возможно, произойдет постепенное сближение", - сказал в декабре Саудовский эксперт Хишам Аль Ганнам.

В целом, февральский визит Эрдогана показывает, что коммуникация достигла такого уровня, когда обе стороны в состоянии улаживать свои разногласия.

Что означает нормализация отношений Турции и Саудовской Аравии

Натянутые отношения между двумя странами не пошли на пользу ни одной стране ни в финансовом, ни в политическом плане. Возобновив отношения, и саудовцы, и турки могли бы углубить процесс нормализации на Ближнем Востоке.

Это также поможет обеим странам наладить связи в секторе военных технологий. По данным за 2018 год, саудовцы занимают третье место в мире по расходам на оборону, а оборонная промышленность Турции развивается быстрыми темпами, включая производство собственных беспилотных летательных аппаратов. Турция продает свои беспилотники ряду государств от Украины до Азербайджана, Ливии и некоторых африканских государств. Турецкие беспилотники сыграли значительную роль в победе Азербайджана над Арменией в Карабахе, а также показали эффективность и в других конфликтах, в том числе в Ливии.

В то время как ОАЭ, одно из самых влиятельных государств Персидского залива, договорились о нормализации отношений с Израилем, саудовцы не настроены делать то же самое, что может вынудить их искать партнера, который способен помочь защитить их интересы в регионе.

Поскольку администрация Байдена все еще неохотно идет на контакт с Эр-Риядом, напряженность между Тегераном и Эр-Риядом сохраняется. В результате Эр-Рияд и Анкара могут сотрудничать в области безопасности, в том числе в военной сфере. "Улучшение отношений с Турцией представляет собой разумный вариант, чтобы помочь Саудовской Аравии улучшить ситуацию, особенно если США и Иран придут к соглашению относительно соблюдения СВПД", - полагают эксперты по Ближнему Востоку Али Бакир и Эйюп Эрсой.