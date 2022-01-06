Почему запылал Казахстан?

С начала января в Казахстане не утихают протесты. Начавшиеся изначально как митинги против двукратного повышения цен на сжиженный нефтяной газ в западных провинциях они быстро приняли общестрановой масштаб. Демонстрации уже давно не мирные. Сразу после того, как полиция некоторых городов, как Актобе, стала нейтральной и перестала разгонять демонстрации, они приняли радикальный характер. Решение президента Касыма-Жомарта Токаева об обратном снижении цен на газ было воспринято как слабость власти.

Демонстранты начали крушить магазины, грабить банки, отбирать оружие и снаряжение у полиции, избивать, а затем и стрелять в сотрудников МВД. Бывшая столица Алматы оказалась полностью под контролем бандитов, захвативших здание мэрии и резиденцию президента. В этих обстоятельствах Токаев был вынужден объявить антитеррористическую операцию и призвать на помощь ОДКБ. Уже пару часов спустя Россия, Армения, Беларусь и Таджикистан отправили в общей сложности около 4000 миротворцев для охраны государственных объектов Казахстана.

Прежде чем анализировать ввод войск ОДКБ, давайте вернемся к причинам протестов. Тактически, действительно, они связаны с ростом цен на топливо. Пандемия коронавируса легла тяжелым бременем на экономики развивающихся стран мира, это мы видим на примере Турции, это мы видим и в Казахстане. Бюджет страны опустел, обеднели граждане, рост цен на топливо стал триггером народного возмущения. Проблемы с коррупцией наслоились на безработицу. Народ, ослепленный гневом, как пишут некоторые СМИ, протестует не только против Токаева, но даже против первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Некоторые эксперты начали тут же искать «иностранный след». Предположения варьируются от влияния Англии и Сороса до искусственного завышения цен Россией. Ни одна из гипотез не представляется верной. США и западные компании были глубоко вовлечены в казахстанскую нефтяную отрасль (компании Exxon и Chevron). Запад не замечен в критике Токаева и Назарбаева. Для России Казахстан - союзник, член ОДКБ и ЕАЭС. Зачем же стрелять себе в ногу? Китайского следа в беспорядках в Казахстане также нет - Пекин, как и Москва, против вмешательства во внутренние дела.

Возвращаемся к ОДКБ. Западные СМИ справедливо обратили внимание, что военный альянс впервые вводится на территорию страны-члена для обеспечения безопасности. Ни во время революций в Киргизии, майдана в Украине, попытки госпереворота в Беларуси и киргизо-таджикского пограничного конфликта такого мы не наблюдали. Токаев обратился за помощью, и Кремль не мог отказать союзнику. В противном случае те же западные СМИ обвинили Кремль в «сдаче союзника» и «потере лица». В то же время определенные риски во вводе войск в Казахстан все же есть. Любое столкновение российских миротворцев с местными демонстрантами может принять национальный окрас и привести к партизанской войне. Поэтому выбора задачи - охрана гособъектов - представляется вполне разумным и логичным. К тому же, Россия делает это не в одиночку, а в альянсе с другими странами блока, что делает операцию более представительной и легитимной.

При поддержке ОДКБ и России, Токаев, вероятно, удержит власть. Россия и Беларусь уже имеют опыт сохранения стабильности и иммунитет от евромайданов. Как отнесется население Казахстане к тому, что власть останется прежней? Покажут реальные шаги по борьбе с остро стоящими проблемами коррупции и безработицы.