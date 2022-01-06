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Омикрон-штамм в России начал распространяться среди не ездивших за границу граждан

Омикрон-штамм в России начал распространяться среди не ездивших за границу граждан

В Минздраве в четверг сообщили, что в России уже зафиксированы не только "завозные" случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса.

"Вирус отличает крайне высокая контагиозность, то есть заразность, он очень быстро распространяется. Сегодня мы видим в нашей стране не только "завозные" случаи заражения новым штаммом. В регионах уже есть случаи выявления "омикрона" у людей, не покидавших пределы нашей страны",- рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании штаба по коронавирусу и организации медпомощи в праздничные дни.

В ВОЗ считают, что омикрон-штамм, скорее всего, не будет последним вариантом COVID-19.

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