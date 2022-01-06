Эрдоган выразил солидарность Токаеву

6 янв. 19:02

Состоялся телефонный разговор президентов Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Казахстана Касым-Жомарта Токаева, стороны обсудили ситуацию в республике.

"Президент Эрдоган во время телефонной беседы с президентом Казахстана Токаевым заявил, что Анкара внимательно следит за событиями в Казахстане и солидарна с Казахстаном", - передает агентство "Анадолу".

Также Эрдоган выразил надежду на то, что новое правительство в Казахстане будет сформировано как можно скорее, и что напряженность в стране снизится в кратчайшие сроки.