ВОЗ: число заражений COVID-19 за неделю выросло на 71%

6 янв. 18:54

В мире за минувшие семь дней число заражений коронавирусом увеличилось на 71%, сообщила в четверг глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове.

"В еженедельном эпидемиологическом бюллетене, который будет опубликован сегодня ночью, вы увидите, что на глобальном уровне, количество случаев заражений за последние семь дней увеличилось на 71%", - заявила она на брифинге.

По словам Ван Керкхове, рост заболеваемости разнится по регионам - в США увеличение на 100%, в Африке - на 7%.

За неделю ВОЗ получила данные о 9,5 млн подтвержденных случаев заболевания. Эксперт подчеркнула, что реальные данные могут быть гораздо выше.

По словам Ван Керкхове, за текущую неделю количество заражений будет еще больше, только за сутки коронавирус подтвердился у 2,2 млн человек.