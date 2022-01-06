Нефть марки WTI подорожала до $80 впервые с середины ноября

6 янв. 18:40

В четверг цена техасской марки WTI превысила $80 за баррель - впервые с 17 ноября.

По данным торгов, к вечеру 6 января рост мировых цен на нефть ускорился до 2-3%. Цена февральских фьючерсов WTI на 17.20 мск выросла на 2,88%, до $80,09 за баррель, цена мартовских фьючерсов на Brent росла на 2,3%, до $82,68.

Рост цен на нефть связан с волнениями в Казахстане, которые создают угрозу добыче. Планы республики на добычу в 2022 году - 87,5 млн т. Ежедневно Казахстан добывает 1,6 млн баррелей нефти.

Казахстанская нефтедобывающая компания Tengizchevroil сообщила в четверг, что продолжает деятельность, однако объемы добычи временно скорректированы в связи с трудностями в сфере логистики.

Также опасения на рынке нефти связаны с информацией о том, что Ливия, в связи с ремонтом трубопровода, на этой неделе ожидает падения добычи нефти на 200 тыс баррелей в день. Ранее добыча упала уже на 300 тыс баррелей.