Потенциального наркодилера задержали в Кабардино-Балкарии

6 янв. 18:09

Молодого мужчину, подозреваемого в сбыте наркотиков, задержали в Чегемском районе. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Кабардино-Балкарии.

Во время оперативно-розыскных мероприятий в селе Шалушка был задержан 27-летний местный житель, у которого при личном досмотре были найдены 10 полимерных свертков с оранжевым порошком.

"Задержанный молодой человек пояснил, что в пакетиках находится наркотическое вещество, которое он приобрел, намереваясь часть продать, а часть оставить себе для личного употребления", - отметили в управлении.

Экспертиза установила, что это 9,65 г наркотика "мефедрон". Открыто уголовное дело.