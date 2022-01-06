Киргизия эвакуировала из Казахстана 20 россиян

6 янв. 17:49

Власти Киргизии эвакуировали с территории Казахстана десятки своих граждан, а также граждан России, Узбекистана, Таджикистана.

В МИД республики сообщили, что 6 января была организована эвакуация граждан. "Специально организованным автобусом приехало 20 граждан республики, в том числе дети, женщины. А также 20 граждан России, по одному гражданину Таджикистана и Узбекистана", - сообщает внешнеполитическое ведомство.

В министерстве добавили, что на постоянной основе отслеживают ситуацию в Казахстане, работа по эвакуации будет продолжена.